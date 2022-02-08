صحيفة فرنسية تكشف أرقام العائدات والتجارة المهربة بين ليبيا وتونس

كشفت صحيفة لو فيغارو الفرنسية إن عائدات التجارة غير الرسمية والمهربة بين ليبيا وتونس والجزائر في تبلغ قيمتها حدود 1.8 و 2.4 مليار دولار على التوالي ، أي 11.760 مليار دينار.

وبحسب الصحيفة الفرنسية إن هذه التدفقات المالية غير المشروعة تتكبد خسائر في المنطقة كما أن أظهرت دراسة أجرتها منظمة النزاهة المالية العالمية أن تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار حوالي 4 مليارات دينار سنويا بسبب التمويلات المالية غير الرسمية.

وفي عام 2013 ، ارتفع هذا المبلغ إلى أكثر من ملياري دولار في عام 2013 (5.6 مليار دينار) ، أي 181 دولارًا للفرد وفقاً للصحيفة .

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