الاتحاد الأوروبي يأمر بتوقيف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار

أفاد مصدر من مكتب النائب العام لـ 218 بأن الاتحاد الأوروبي أصدر أمرا بتوقيف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

كما أضاف المصدر بأن أمرا بالقبض صدر بحق محمد شكري غانم نجل أمين اللجنة الشعبية العامة سابقا ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق شكري غانم البالغ من العمر 35 بتهم تتعلق بالفساد.

يذكر أن النائب العام الصديق الصور قد بحث خلال زيارته بروكسل الأسبوع الفائت تطورات التحقيقات المجراة إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير، وكانت مصادر قد ذكرت أن الصور قد تقدم بطلب رسمي لنظيره البلجيكي للإنابة القضائية، تُمكنه من التحقيق مع ولي العهد البلجيكي الأمير” لوران”، بوصف مؤسسة الاستثمار الليبي مؤسسة سيادية تخضع للقوانين الليبية.

وسبق أن ذكرت صحيفة “lalibre” بلجيكية إن قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز، أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في بروكسل، في الحادي عشر من يناير الفائت، وذلك بعد امتناع الأخير عن الإجابة على أسئلة التحقيق الخاص بقضية الأموال المجمدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية