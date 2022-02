«تيسلا» تمتلك نحو ملياري دولار من «بيتكوين»

أظهر تحديث جديد لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تيسلا”، بشأن كمية عملة “بيتكوين” المشفرة التي تمتلكها الشركة في ملف جديد موجه لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن الشركة تمتلك الآن 1.99 مليار دولار من العملة المشفرة.

وبحسب ما نقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، فإن الشركة استثمرت في أوائل عام 2021 مبلغ 1.5 مليار دولار في “بيتكوين”، وبدأت الشركة بعد فترة وجيزة بقبول العملة المشفرة كطريقة دفع للمركبات الجديدة، ومع ذلك، تراجعت “تيسلا” بعد بضعة أيام عن طريق إزالة خيار الدفع عبر “بيتكوين”، وأشارت الشركة إلى مخاوف بشأن احتياجات الطاقة لشبكة “بيتكوين”.

وجاء في بيان للشركة: “علقت الشركة شراء المركبات باستخدام بيتكوين.. نحن قلقون بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين ومعاملاتها، وخاصة الفحم، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر”.

وكان هذا الأمر مصدر قلق شاركه العديد من أعضاء مجتمع “تيسلا” عندما أعلنت الشركة لأول مرة عن استثمارها في “بيتكوين”، وغضب الكثيرون من حقيقة أن الشركة لم تفكر في الأمر في المقام الأول.

وأشارت الشركة في ذلك الوقت إلى أنها لم تبيع ما تملكه من “بيتكوين”، وأنها تخطط لاستئناف تلقي مدفوعات “بيتكوين” بمجرد أن تظهر الشبكة مزيجًا أعلى من الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في الصيف الماضي، إنه يعتقد أن الشركة قد تستأنف تلقي مدفوعات “بيتكوين” حيث يرى تحسينات في مزيج الطاقة في تعدين “بيتكوين”.

ولم يحدث هذا بعد، ولكن الشركة تحتفظ بالعملة المشفرة، وأكدت شركة صناعة السيارات أنها تمتلك الآن نحو ملياري دولار من “بيتكوين” بالقيمة الحالية وبعد بيع جزء من حصتها كاختبار للسيولة.

كما قالت الشركة في الملف: “اشترينا عملة بيتكوين بقيمة 1.50 مليار دولار خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.. وسجلنا خسائر تدهور بقيمة 101 مليون دولار على مثل هذه الأصول الرقمية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021”.

وأضافت: “حققنا مكاسب بقيمة 128 مليون دولار فيما يتعلق ببيع جزء من ممتلكاتنا في شهر مارس 2021.. وقد تم عرض هذه المكاسب صافية من خسائر انخفاض القيمة في إعادة الهيكلة وغيرها في بيان العمليات الموحد”.

وبلغت القيمة الدفترية لأصول الشركة الرقمية 1.26 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، وهو ما يعكس انخفاضات تراكمية قدرها 101 مليون دولار، في حين بلغت القيمة السوقية العادلة لهذه الأصول الرقمية المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2021 ما قيمته 1.99 مليار دولار.

وأنهت العملة المشفرة العام الماضي بارتفاع ما يقرب من 60 في المئة. وتم تداولها فوق 46000 دولار في 31 ديسمبر، وتراجعت إلى 30 ألف دولار في شهر يوليو وسط مخاوف بشأن حملة تنظيمية في الصين، ولكن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها فوق 68 ألف دولار بحلول أوائل شهر نوفمبر، وتتداول “بيتكوين” الآن بحدود 43000 دولار.

يُشار إلى أن شركة “تيسلا موتورز” الأمريكية تأسست في عام 2003 كمطور ومصنع للسيارات الكهربائية والتقنيات ذات الصلة، ويقع المقر الرئيس للشركة في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، وإضافة إلى السيارات الكهربائية، تقوم الشركة بتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية باستخدام تقنيتها الخاصة، وتبيعها لشركات سيارات أخرى، لاسيما تويوتا ودايملر (مارسيدس).

وبحسب خبراء، فإن ما جذب انتباهًا واسعًا لشركة “تيسلا” هو إنتاجها لسيارات كهربائية من نوع سيدان، وعملية مثل السيارة تيسلا موديل إس.

كما تقوم الشركة أيضاً ببيع مجموعات بطاريات الليثيوم أيون لشركات عالمية، لاستخدامها في القطارات الكهربائية، وقد أعلن مجلس إدارة الشركة أنه يسعى للإنتاج الكمي للسيارات الكهربائية، لخفض تكلفتها لتكون في متناول المستهلك المتوسط.

و“بيتكوين” هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.

واخترع “بيتكوين” شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

ويتم إنشاء “بيتكوين” كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع “بيتكوين” كعملة للدفع.

