“الغويل” يبحث مع وزير النفط والغاز سُبل تطوير العمل في القطاعين

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع وزير النفط والغاز “محمد عون” وذلك بديوان مجلس الوزراء .

حيث ناقش الطرفان جملة من الملفات المتعلقة بإنتاج النفط والغاز وسُبل تطوير العمل في القطاعين لما لهُ من دور هام في تنشيط وتحفيز الاقتصاد الوطني خاصة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط في السوق العالمي .

هذا وقد استعرض الجانبان التحديات التي تواجه قطاع النفط، وتم التأكيد على ضرورة وضع معالجات عاجلة لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبرى كونه مصدر الدخل الأساسي للدولة الليبية .

وفي ذات السياق أكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق ودعم الجهود بين الشؤون الاقتصادية ووزارة النفط والغاز لضمان النهوض بهذا القطاع .

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