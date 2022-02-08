نقابة المصارف تعلن وصول 60 مليون دينار لمطار سبها

قال يونس المدني رئيس نقابة المصارف والتأمينات بالمنطقة الجنوبية في تصريح خاص لقناة 218 بأن المصرف المركزي في طرابلس أرسل الثلاثاء 60 مليون دينار لتغطية الطلب.

وأضاف المدني في تصريحه بأن السيولة متوفرة في أغلب فروع المصارف التجارية في المنطقة الجنوبية، منوهاً بأن سقف السحب في المصرف التجاري الوطني يقدر بـ5 آلاف دينار، فيما تتراوح سقوف السحب في فروع مصرف الجمهورية بين 2000و 3000 آلاف دينار للفرد.

وكان المركزي قد أرسل الأسبوع الماضي سيولة نقدية إلى المصارف التجارية في مدينة أوباري تقدر قيمتها بــ26 مليون دينار.

وأفاد مراسل 218 في أوباري بأن القيمة المالية خصص منها 9 ملايين دينار للمصرف الأهلي، فيما خصص لمصرف الجمهورية 7 ملايين دينار، وبلغت مخصصات المصرف التجاري الوطني 10 ملايين دينار.

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