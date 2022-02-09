تذبذب أسعار النفط ومحللون يتوقعون ارتفاعها لأكثر من مائة دولار

أخبار ليبيا24

شهدت أسعار النفط اليوم الإثنين تذبذبا ضيقا مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية، حيث ارتفع خام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 93.47 دولار للبرميل.

وكان برنت قد انخفض بعد أن لامس مستوى 94 دولارا في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر 2014.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 91.98 دولار للبرميل. بعد انخفاضه إلى مستوى 91.35 دولار في وقت سابق من الجلسة التي كان قد ارتفع فيها أيضا إلى 92.73 دولار.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين يوم الجمعة الماضية ليسجلا ارتفاعا للأسبوع السابع على التوالي. وسط مخاوف من تعطل الامدادات نتيجة لاضطرابات سياسية في كبرى الدول المنتجة للنفط.

ويقول محللون إن من المرجح أن تتجاوز أسعار النفط مستوى مئة دولار للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.

وتجد مجموعة أوبك+، صعوبة في الوفاء بمستويات الإنتاج المستهدفة على الرغم من ضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.