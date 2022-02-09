بناء علاقات مع الشرق الليبي مسألة على قدر بالغ من الأهمية – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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اعتبر رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي. مرتضى قرنفل أن بناء علاقات مع الشرق الليبي مسألة على قدر بالغ من الأهمية.

وقال قرنفل للأناضول :”إن زيارة السفير التركي مع وفد من رجال الأعمال جاءت تلبية لدعوة وجهها رئيس بلدية بنغازي، صقر بوجواري. ومجلس النواب وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي”.

وأوضح. أن العلاقات القوية التي ستقيمها تركيا مع جميع الأطراف الليبية ستكون مفيدة للغاية على صعيد ضمان السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في البلاد. والحد من الأزمات السياسية في المنطقة.

واعتبر أيضًا. أن توطيد أنقرة علاقاتها مع الشرق الليبي يعبر عن تطورات واعدة في المجال الاقتصادي.

وأضاف رئيس المجلس. أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الدول المصدرة للشرق الليبي.

وأكد أن إجمالي صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت بنسبة 64.9% خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ولفت قرنفل. إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى المنطقة بلغت مليارين و443 مليون دولار.

وقال :”أنا واثق من أن هذه القيمة سوف تزداد بسرعة كبيرة بعد استعادة العلاقات الودية مع الشرق الليبي”.

وبيّن. أن الجانب التركي أعلن خلال اتصالاته مع المسؤولين في الشرق الليبي بوضوح. عن وجود رغبة في استكمال المشاريع الاقتصادية التركية غير المكتملة في المنطقة في أقرب وقت ممكن”.

وأشار. إلى وجود رغبة لدى رجال الأعمال الأتراك في إنجاز مشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والمقاولات في المنطقة.

وأوضح. أن ملعب بنغازي وميناءها والمطارات وبعض المباني الجامعية تندرج في إطار هذه المشاريع”.

وشدد رئيس المجلس. على أن الأتراك على استعداد لاستكمال المشاريع غير المنجزة في المنطقة.