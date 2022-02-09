«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 09 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 09 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5818 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2329 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2101 دينار، والليرة التركية 0.3368 دينار، والدولار الكندي 3.6068 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2212 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2474 دينار، والدينار التونسي 1.5977 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4914 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 09 فبراير 2021: