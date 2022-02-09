الاقتصاد والتجارة تتابع سير العمل بالمنطقة الحرة مصراتة

قام وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري قطاطي بزيارة إلى المنطقة الحرة مصراتة التقى خلالها رئيس لجنة الإدارة محسن السقوطري والمدير العام بالمنطقة أيمن الدرويش، بحضور مدراء الإدارات والمكاتب بالمنطقة، وذلك لمتابعة سير العمل والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه عملها وسُبل تذليلها.

واطلع الوكيل على خطة عملها في تطوير الميناء والمراحل المنجزة بمشروع ربط المنطقة الحرة مصراتة مع طريق الحرير، كما أجرى جولة تفقدية بالمرافق التابعة للمنطقة الحرة مصراتة للوقوف على نسبة الإنجاز بمشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها.

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