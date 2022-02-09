العامة للكهرباء تعلن عن فصل دوائر تصريف الطاقة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن فصل دوائر تصريف الطاقة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة وهي (الزاوية – الغرب) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف و (الزاوية – الزهراء) رقم (1 و2) جهد 220 ك.ف نتيجة الاشتباكات الواقعة بالمحيط.

وبحسب الشركة فقد ترتب على ذلك خروج لوحدات التوليد بمحطة الزاوية المزدوجة وهي (الوحدة الثانية الغازية والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة) مما سيؤثر تأثيراً سلبياً على أداء الشبكة الكهربائية، ويؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال لهذا اليوم.

ونوهت الشركة بأن الفرق الفنية المتخصصة ستباشر إصلاح الأضرار حال تحسن الوضع الأمني بالمنطقة .

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