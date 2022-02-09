“الاقتصاد” تتابع سير العمل في المنطقة الحرة بمصراتة

تابع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، نوري قطاطي، خلال زيارة أجراها للمنطقة الحرة بمصراتة، سير العمل بالمنطقة وحلحلة الصعوبات كافة التي تعترض سير العمل.

واطلع الوكيل رفقة مديري الإدارات والمكاتب في المنطقة على خطة عمل المنطقة لتطوير الميناء، والوقوف على المراحل المنجزة بمشروع ربط المنطقة مع طريق الحرير، إضافة للاطلاع على نسب الإنجاز بمشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها.

وفي سياق ذي صلة، ناقش مدير عام المنطقة الحرة المريسة بنغازي، رفقة وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار؛ آليات التنسيق للبدء في العمل على بناء ميناء المريسة التجاري، وتفعيل الميناء الجاف، ومنطقة الحاويات بموقع المنطقة الحرة في قنفودة.

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