اقتصاد

شركات نفطية ليبية تتفق على التواصل مع شركة هنويل هاوبيكر

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن شركات الخليج العربي والزاوية وسرت النفطية، وتناول التنسيق فيما بينها حول توحيد التواصل مع الشركة المصنعة للعامل المساعد شركة هنويل هاوبيكر.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على التنسيق مع الإدارة العامة للصناعات النفطية بالمؤسسة الوطنية للنفط حول توحيد رؤية الشركات الثلاثة، للتواصل مع الشركة المصنعة؛ لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات والمساندة الفنية.

وشهد الاجتماع التفاهم بين الشركات الثلاث حول الاستفادة من الخبرات لدى كل شركة؛ لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول الفنية التي تُعيق الشركات في تسيير أعمالها المكلفة بها، وذلك وفق ما أورده الموقع الرسمي لشركة الخليج العربي للنفط عبر موقعه الرسمي على منصة “فيس بوك”.

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قناة 218 الليبية

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