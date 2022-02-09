“المنفي والكبير” يبحثان تطورات جهود توحيد المصرف المركزي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أنه لا حياد عن توحيد كل مؤسسات الدولة جميعاً، مشيراً إلى أن المجلس لم يدّخر جهداً لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم المنفي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأربعاء بمقر الديوان الرئاسي، بحثا فيه آخر تطورات توحيد المؤسسة النقدية في البلاد، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف، وفق بيان الرئاسي.

يُذكر أن الكبير والحبري أعلنا في وقت سابق عن بدء عملية توحيد المصرف المركزي، بعد سبع سنوات من الانقسام، وفق آلية أشرفت على إعدادها شركة ديلويت الدولية المتخصصة في مهام المراجعة المالية.

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