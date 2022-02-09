العمل والتأهيل تقوم بتوقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قام صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل اليوم الأربعاء بتوقيع اتفاقية مع أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستهدفة ضمن خطة عمل الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل، وذلك بديوان الوزارة وبحضور وزير العمل والتأهيل “علي العابد” ومدير عام شركة هواوي في ليبيا ومدير التنفيذي والتجاري للشركة وبحضور مدراء مكاتب الوزارة.

وتتضمن الاتفاقية تدريب الكوادر الوطنية المسجلين ضمن منظومة الباحثين عن العمل من خريجي تقنية المعلومات والاتصالات، حيث سيتم تدريبهم ومنحهم شهادات معتمده تمكنهم من العمل داخلياً وخارجياً في كبرى الشركات الدولية.

وتهدف الاتفاقية لتطوير القطاع الوطني التقني ورفده بالكوادر التي تتمتع بالكفاءة والجدارة المهنية عبر تحصلهم على تدريب باستخدام التقنيات الحديثة من منتجات شركة هواوي العالمية وعلى نظم الإدارة الحديثة والتحول الرقمي ومنحهم شهادات معترف بها دولياً في مجال المعلومات والاتصالات .

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