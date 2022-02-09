الضغوطات تدفع شركة NVidia للتخلي عن صفقة ARM

أعلنت شركة NVidia الأميركية -الرائدة في مجال صناعة المعالجات وبطاقة العرض المرئي- تراجعها عن صفقة استحواذها على ARM لصناعة الرقاقات وأشباه الموصلات، التي عقدتها قبل عام ونصف بشكلٍ رسمي.

وبررت الشركة الأميركية السبب بالضغوطات العالمية الكبيرة التي واجهتها بعد إعلان استحواذها على الشركة، مقابل 40 مليار دولار أميركي.

وقالت الشركة الأميركية إنّ الشركات المنافسة لها لم تكن راضية عن هذا الاستحواذ، وحرضّت الحكومات على عدم القبول بهذه الصفقة، مما تسبب بفشلها، وأكدت أنّها ستتعامل مع شركة ARM كشريك لها.

قرار الانسحاب سيُجبر NVidia على دفع تعويض بقيمة 1.25 مليار دولار، لشركة ARM.

وكانت NVidia قد ألمحت قبل فترة، لرغبتها بالانسحاب من الصفقة بسبب المعارضة العالمية لها.

يُذكر أنّ قيمة شركة ARM المملوكة حالياً لصندوق سوفت بنك، ارتفعت من 40 مليار قبل عام ونصف إلى 60 مليار حالياً.

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