“المواصلات” توقع عقد مشروع صيانة وتوسيع طريق ( اجدابيا – جالو )

قام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإبرام عقد مشروع صيانة وتوسيع طريق ( اجدابيا – جالو ) بطول 252 كيلومتر بينه وبين ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم، حسن علام، ورواد الهندسة)، وذلك بعد إتمام إجراءات المصادقة عليه من ديوان المحاسبة .

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة التعاقدات التي أولتها حكومة الوحدة الوطنية الاهتمام الكبير باعتبار هذا الطريق هو المسلك الرئيسي الذي يربط مدن الواحات بالشمال الشرقي وكذلك جزء من الطريق المؤدي إلى مدينة الكفرة بالجنوب الغربي، ويعاني هذا الطريق أضراراً إنشائية كبيرة مسببةً حوادث سير لمستخدميه خلفت خسائر في الأرواح والمركبات .

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