المنفي يلتقي الكبير لبحث مستجدات توحيد المؤسسة النقدية

أخبارليبيا24_متابعات – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بمكتبه بمقر الديوان الرئاسي، الأربعاء، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لبحث آخر تطورات توحيد المؤسسة النقدية في البلاد، ومتابعة الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف.

في حين أكد المنفي خلال اللقاء، أنه لا حياد عن توحيد كل مؤسسات الدولة جميعاً، حتى تقوم بتقديم خدماتها ومهامها للبلاد وللمواطن الليبي في أفضل الظروف.

في حين أشار إلى أن هذا هو الهدف الذي لم يدخر المجلس الرئاسي جهداً لتحقيقه.

وفي سياق ليس ببعيد التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الثلاثاء بمكتبه مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا تامر مصطفى.

وبحسب صفحة المصرف المركزي على فيسبوك فقد تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. والاطلاع على آخر مستجدات مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي. وشروع الشركات المصرية للعمل في ليبيا.

وفي سياق ليس ببعيد استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا في مكتبه الإثنين سفير جمهورية مصر في ليبيا تامر مصطفى حيث جرى التباحث في جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

في حين بينّ الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على مشاريع عديدة ضمن خطة عودة الحياة. والتي تهدف إلى إحياء المشاريع و إنشاء مشاريع جديدة في مختلف القطاعات والتي ستكون للشركات المصرية دور كبير فيها .

في حين أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت خطة لإستقبال العمالة الأجنبية وفق نظام إلكتروني. وإجراءات إنضباطية تنظّم دخولها للبلاد من خلال منصة وافد.