«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 10 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 10 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5824 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.234 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2 دينار، والليرة التركية 0.3377 دينار، والدولار الكندي 3.6142 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2214 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2476 دينار، والدينار التونسي 1.5982 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.492 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 10 فبراير 2021: