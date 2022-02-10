اقتصاد

اتحاد عمال النفط يطالب بزيادة المرتبات.. ويلوح بالتصعيد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر الاتحاد العام لعمال النفط الحكومة من استمرارها في تجاهل تنفيذ قرار زيادة المرتبات للعاملين في القطاع والصادر عام 2013القاضي برفع مرتباتهم بنسبة 67%

وأصدر الاتحاد بيان في وقت مبكر الاربعاء اوضح فيه بانه بصدد رفع دعوى قضائية لدى مكتب النائب العام ضد ما اسماهم المسؤولين عن تعطيل تنفيذ قرار رفع المرتبات

واشار البيان بان التاخر الحكومي سيجبر العاملين في القطاع للقيام باضرابات من شانها التاثير على حجم ايرادات الدولة وانعكاسات سلبية على ملفي الكهرباء والوقود

وكانت حكومة الوحدة قد رفعت الاشهر الماضية مرتبات عدد من العاملين في القطاعات العامة بينها التعليم والصحة وسط مطالبات بتنفيذ قرار زيادة.

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قناة 218 الليبية

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