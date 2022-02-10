اقتصاد

“عون”: حاجة أوروبا من الغاز تتجاوز قدرات الإنتاج الليبي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير النفط والغاز محمد عون إن أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج في ليبيا، مشيرًا إلى أن طرابلس غير قادرة على تصدير الغاز إلى دول أوروبا، حتى لو زادت من معدلات الإنتاج الحالية.

وأضاف أن كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا ومنها إلى بقية الدول الأوروبية تخصص حاليًا لاستهلاك محطات الكهرباء في ليبيا، وفق ما نقله موقع “روسيا اليوم”.

جديرٌ بالذكر أن التطورات التي تشهدها الحدود بين روسيا وأوكرانيا؛ تثير مخاوف لدى أوروبا من قطع موسكو إمدادات الغاز عن أوروبا، التي تمر في الأساس عبر أوكرانيا، في حال تطورت الأوضاع، وازداد التصعيد وتطور إلى نزاع مسلح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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