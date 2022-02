«عون»: اللجنة الروسية الليبية ستنعقد في أبريل المقبل

قال وزير النفط والغاز محمد عون إنّ اجتماع اللجنة الروسية الليبية المشتركة قد ينعقد في أبريل المقبل، وإنّه يوجد مجالات واسعة للتعاون بين البلدين.

وأوضح عون لوكالة سبوتنيك الروسية إنّ ليبيا وروسيا تتشاركان في مجالات متعددة للتعاون، وهي إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، وقد حدث تعاون خلال الفترة السابقة.

وتابع عون أنّه من بين أوجه التعاون المشترك، استيراد مضخات غاطسة من روسيا، والتي قامت بعض الشركات النفطية الليبية باستخدامها.

وأشار عون أنّ اللجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا، اتّفق العام الماضي على استئناف أعمالها، مشيرا أنّه ثمّة آفاق تعاون في مجالات اقتصادية كبيرة، كبناء خط سكة الحديد واستيراد الحبوب من روسيا وغيرها.

