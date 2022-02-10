خاص: مصرف ليبيا المركزي يُعَزّز التطبيقات الإلكترونية والثقافة الرقمية

أطلق صباح اليوم المصرف المركزي منصة جديدة للتجارة الإلكتُرونية لتطوير وسائل الدفع الإلكتُروني عبر الموزع الوطني، مُعتَبِراً إيّاها إنجاز نوعي في مجال الدفع الإلكتُروني للأسواق المحلية.

حيثُ تم بناء هذه المنصة بالشراكة مع شركة معاملات للخدمات المالية، بمواكبة التطوّر العالمي نحو إقتصاد رقمي يتماشى مع تطلعات السوق الليبي. كما إن هذه المنصة تُعد وسيلة أساسية في تسهيل توفير إحتياجات المواطنين من عمليات الشراء الإلكتُرونية باستخدام البطاقات المصرفية بالعملة المحلية المربوطة على شبكة الموزع الوطني.

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