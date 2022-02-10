خاص..المركزي الليبي يمضى بنجاح فى مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي

كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الإلكترونية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، التي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة كورونا، أطلق مصرف ليبيا المركزي منصة التجارة الإلكتُرونية كأحد مُخرجات إستراتيجيَتِهِ لتطوير وسائل الدفع الإلكتُروني.

وتشجيعاً للأسواق المحلية في هذا المجال قام المصرف بالتعاون مع شركة معاملات للخدمات المالية لبناء هذه المنصة وفقاً لأحدث المواصفات.

هذا ويتطلّع المصرف المركزي من خلال هذه الخُطوة لتغطية إحتياجات السوق الليبي مُعتبراً هذا الإنجاز دفعة ونقلة نوعية في القطاع المصرفي، حيثُ تُعد هذه المنصة وسيلة أساسية في إتمام عمليات الشراء الإلكتُرونية بأستخدام البطاقات المصرفية بالعملة المحلية المربوطة على شبكة الموزع الوطني.

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