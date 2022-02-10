خاص: 8 مميزات … تعرف على منصة التجارة الإلكتُرونية التي أطلقها المصرف المركزي كخطوة للتحول للإقتصاد الرقمي

منصة للتجارة الإلكترونية، إحدى إستراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني أوّضح المصرف المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن تطوير الإقتصاد الرقمي يتطلب تطوير منصاته المُختلفة وصِناعاته الجديدة، لِذلك وجب تطوير القطاع المصرفي، من أجل تحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبي في مجال عمليات الشراء الإلكتُرونية.

وأضاف المصرف المركزي ان منصة التجارة الإلكترونية التي أطلقها بالشراكة مع معاملات للخدمات المالية، هي وسيلة اساسية في إتمام عمليات الشراء إلكترونياً باستخدام البطاقات المصرفية بالعملة المحلية المربوطة على شبكة الموزع الوطني.

مميزات منصة الدفع الإلكتُروني: توفير حلول الدفع الآمنة عبر الإنترنت لزبائن المصارف التجارية من أصحاب المتاجر الإلكتُرونية، تنشيط عجلة الإقتصاد الرقمي الليبي ، تقارير يومية وفورية للتجويلات والإيداعات اليومية لحساب المتجر الإلكتروني للتجار، توفير خدمة الحماية الثلاثية لإضافة طبقة لعملية الدفع الإلكتروني ، قبول جميع أنواع البطاقات المصرفية المربوطة على شبكة نمو.

السهولة والأمان في تحصيل المدفوعات ، حلول آمنة وسريعة للدفع من قبل زبائن المتاجر الإلكترونية، الحد من معاملات الاحتيال ، المستفيدين من خدمات المنصة الوطنية للدفع الإلكتروني عبر الإنترنت: المصارف التجارية

التجار بجميع أصنافهم أصحاب الحرف الّذين لا يمتلكون متاجر إلكترونية

المواطنين الراغبين في شراء السلع.

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