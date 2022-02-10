خاص.. “الخارجية والتعاون الدولي” تعقد الاجتماع التحضيري للمشاركة في مؤتمر التحول الرقمي لدول شمال أفريقيا

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الخميس العاشر من فبراير الجاري الاجتماع التحضيري للمشاركة في مؤتمر التحول الرقمي الذي سيعقد خلال شهر مارس القادم، بحضور وكيل وزارة الخارجية “عمر كتي”، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “نوري قطاطي”، ووكيل عام مجلس التخطيط “سامي شلابي”، ورئيس مؤتمر التحول الرقمي لدول شمال أفريقيا “ياسين أبوسريويل”، وعدد من المسؤولين.

كما عُقد هذا الاجتماع بشأن الاعداد لمؤتمر التحول الرقمي لدول شمال أفريقيا، وناقش كذلك أهمية الدعم الاقتصادي الذي يبادر به التحول الرقمي.

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