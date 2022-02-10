خاص.. “كتي” يصرح لصدى الاقتصادية حيال مشاركتهم في مؤتمر التحول الرقمي لدول شمال أفريقيا.. ويوضح

صرح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي “عمر كتي” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مشاركتهم في مؤتمر التحول الرقمي لدول شمال أفريقيا، قائلاً: عقدنا اليوم الاجتماع التحضيري للقطاعات الليبية للمشاركة في المؤتمر حول الاقتصاد الرقمي الذي سيعقد المدة القادمة بمشاركة دول الساحل والصحراء وشمال أفريقيا، حيث يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز سياسات الاقتصاد الرقمي وتهيئة الأوضاع لدعم الاقتصاد الوطني في المنطقة، والتجارة الحرة وتجارة العبور وتعزيز التبادل الاقتصادي والتبادل التجاري.

وعن أهمية التحول الرقمي لمؤسسات الدولة قال “كتي”: التحول الرقمي مهم جداً بالنسبة للمؤسسات حيث أنه يقلل العبء على العملية التقريبية في التجارة، ويختصر الوقت والامكانيات التي تصرف في غير محلها، كما أن الاقتصاد الرقمي هو علاقة إلكترونية بين المستهلك والمنتج ويقلل الحلقات الوسطية ويسهل وصول السلعة إلى المواطن، وهذا يزيد من عملية التجارة والصادرات والواردات خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وعدم التواصل وما إلى ذلك، كما أنه مستهدف للقطاعين العام والخاص.

وأضاف موضحاً: يستهدف القطاع الخاص أكثر من العام، وذلك لكي نتحرر قليلاً من هيمنة الدولة على كل أوجه الحياة الاقتصادية ونعطي فرصة للشباب والشركات الخاصة للقيام بدورها، حيث أنه الآن 87% من الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر الأقوى هو اقتصاد خاص، وأتمنى أن يقوم الاقتصاد الخاص هنا بدوره ويثبت قوته.

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