مؤسسة النفط وسوناطراك تبحثان آفاق التعاون المشترك

وصل المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية الحكومية، توفيق حكار، إلى العاصمة طرابلس، على رأس وفد رفيع يضم رؤساء الشركات الجزائرية.

ويبحث حكار، خلال هذه الزيارة التي تعد أول زيارة على هذا المستوى منذ أكثر من 12 عامًا؛ آفاق التعاون المشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وتسعى الشركة الجزائرية لاستئناف مشروعاتها النفطية في ليبيا، من خلال تهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات.

وسبق أن علّقت الشركة أعمالها في ليبيا خلال عام 2011 لتعود من جديد في العام التالي، إلا أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا منذ عام 2015؛ دفع سوناطراك إلى تعليق أعمالها منذ ذلك الحين.

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