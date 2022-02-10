خاص.. مدير شركة المعاملات المالية يؤكد لصدى بأن المنصة التجارية الإلكترونية أول معاملة تجارية في ليبيا تعمل بالدينار الليبي

صرح المدير التجاري لشركة المعاملات المالية “يوسف بوشناق” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس أن المنصة التجارية الإلكترونية تعتبر تتويج ﻹستراتيجة مصرف ليبيا المركزي، حيث أطلق المصرف المركزي الفترة الأخيرة مجموعة مشاريع إستراتيجية.

وأضاف “بوشناق” قائلاً: المنصة تستهدف المصارف التجارية لتقديم خدماتها لجميع شرائح التجار ولكل من يرغب في تحويل نشاطة من نشاط بيع وشراء تقليدي إلى نشاط إلكتروني ويمكن أيضاً للمواطن الليبي الدخول إلى منصة التجارة الإلكترونية لشراء سلعة أو خدمة .

وأكد أن هذه أول معاملة تجارية في ليبيا بالدينار الليبي، وتعمل هذه المنصة لاحقاً على استخدام البطاقة الدولية مثل بطاقة الفيزا وماستر كارد وغيرها يمكنها أيضاً أن تقدم خدمات لغير ليبيين الجنسية بإمكانهم استخدامها في ليبيا وستتم الإجراءت بكل سهولة .

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