مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة التجارة الإلكترونية

أطلق مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، منصة التجارة الالكترونية لتعزيز عمليات الدفع الرقمي في السوق المحلية بالشراكة مع شركة معاملات للخدمات المالية.

وأوضح المركزي، في بيان له، أبرز الخدمات التي ستقدمها المنصة، من معلومات فورية وتقارير مفصلة عن المبيعات الإلكترونية عبر نقاط المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تعزيز نظام الأمان في عمليات الدفع بين المشترين والبنوك المقدمة للخدمة.

وأضاف أن المنصة الجديدة تساهم في رفع وتيرة المبيعات الإلكترونية؛ نتيجة سهولة ربط المنظومات التجارية عليها بمستويات أمان عالية، وتعزيز الشمول المالي ورفع جودة الخدمات الإلكترونية.

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