استمرار توزيع السيولة النقدية بأسقف سحب متفاوتة

أفاد مراسل 218 بمدينة طرابلس، بشروع عدد من المصارف التجارية بتوزيع السيولة النقدية على الزبائن بأسقف سحب متفاوتة.

وأضاف أن مصرف الجمهورية حدد قيمة السحب النقدي بين 2000 إلى 10 آلاف دينار، فيما حدد مصرف التجاري الوطني قيمة السحب النقدي بين ألف و2000 دينار، بذات القيمة التي حددتها إدارة مصرفَي شمال أفريقيا ومصرف الصحارى في بعض من فروعه العاملة بالمدينة.

وأشار إلى أن مصرف التجارة والتنمية لم يحدد أي قيمة للسحب هذا الأسبوع، بسبب عدم توفر السيولة النقدية من إدارة التوزيع بمصرف ليبيا المركزي، دون توضيح الأسباب.

وكشف أن مصارف السرايا والأمان واليقين والمصرف المتحد، حددت سقوف سحب السيولة النقدية بقيمة تراوحت بين ألف و10 آلاف دينار. فيما حددت إدارة مصرف الواحة سقف السحب عند قيمة 50 ألف دينار كحد أعلى، بسبب زيادة قيمة الإيداع النقدي لحسابات الشركات النفطية.

وأكد أن بعض المصارف بمدينة طرابلس بدأت بتنفيذ إجراءات استخراج بطاقة الدولار للاستخدام الشخصي، عند 10 آلاف دولار.

في سياق متصل كشف مراسل 218 بمدينة براك الشاطئ، عن تحديد مصرف التجاري الوطني سقف السحب من السيولة النقدية لزبائنه عند 5 آلاف دينار، في حين حددت إدارة مصرف الصحارى بالمدينة سقف السحب عند 4 آلاف دينار، أما مصرف شمال أفريقيا الأهلي فقد حدد قيمة السحب هذا الأسبوع عند 1500 دينار.

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