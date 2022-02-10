محافظ مصرف ليبيا المركزي يقوم بإطلاق منصة التجارة الإلكترونية

قام محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير” اليوم الخميس، بافتتاح منصة التجارة الإلكترونية في احتفالية حضرها وكيل وزارة الاقتصاد ورؤساء مجالس إدارات المصارف التجارية والمدراء العامون للمصارف ورئيس شبكة تجارة ليبيا إلى جانب حضور شركات الدفع الإلكتروني الخاصة وعدد من الضيوف.

أعلن “الكبير” إطلاق منصة التجارة الإلكترونية، وكما أفاد بأن المنصة تعتبر إحدى إستراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المصرفية لتلبية احتياجات السوق الليبي في مجال عمليات الشراء الإلكتُرونية، وكذلك وسيلة أساسية في إتمام عمليات الشراء إلكترونياً باستخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية المربوطة بشبكة الموزع الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية