أوبك ترفع توقعات الطلب على إنتاجها من النفط

رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في تقريرها الشهري، توقعاتها بشأن زيادة الطلب على النفط عالمياً من إنتاج المنظمة هذا العام، بمقدار 100 ألف برميل يومياً، لترفع أوبك تقديراتها إلى 28.9 مليون برميل.

تقرير أوبك أضاف أن إمدادات النفط من خارج المنظمة سيرتفع هذا العام بمقدار 3 ملايين و300 ألف برميل، ليبلغ إجمالي الإنتاج من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط 66.6 مليون برميل.

وأشارت البيانات الحديثة الصادرة الخميس، إلى أن الطلب الإجمالي على النفط هذا العام سيبلغ 100.8 مليون برميل، وسط توقعات زيادة الاستهلاك عالمياً مع حدوث انفراجة لحركة الطيران العالمي، التي بدأت تتغلب على تداعيات متحور كورونا سريع الانتشار أوميكرون.

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