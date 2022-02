توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سوناطراك الجزائرية

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مذكرة تفاهم مع شركة سوناطراك الجزائرية لاستكمال الأخيرة التزاماتها التعاقدية وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية توفيق حكار، إن المؤسسة تعول على الخبرات الجزائرية من أجل المساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل وبناء الخزانات النفطية.

وذكر صنع الله أن سوناطراك ساهمت في فترة سبعينيات القرن الماضي في تطوير قطاع النفط الليبي على مستويات عدة كالحفر والاستكشاف والتكرير وبناء القدرات.

وأوضح صنع الله أن ليبيا والجزائر يزخران بإمكانيات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما يعطي فرصا جيدة للاستثمار، إضافة إلى أهمية موقعهما الجغرافي الذي يمكنهما من تعزيز استقرار الطاقة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا.

وأشار صنع الله إلى وجود آمال كبيرة في منطقة الحمادة والتي تعتبر منطقة عمليات شركة سوناطراك، مؤكدا أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيبدأ فورا.

من جانبه، قال رئيس شركة سوناطراك توفيق حكار، إن مذكرة التفاهم هي تمهيد لرجوع الشركة إلى ليبيا لاستكمال التزاماتها التعاقدية وإتاحة الفرصة للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ أعمال عدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

وأعرب حكار عن شكره لإتاحة الفرصة مرة أخرى لسوناطراك، لتجديد تمسكها بعقودها واستكمال التزاماتها التعاقدية، ولإتاحة المجال لبحث سبل تطوير الحقول المكتشفة في أقرب الآجال.

الجدير بالذكر أن شركة سوناطراك الجزائرية علقت نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع في ليبيا.

المصدر : مؤتمر صحفي لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله

