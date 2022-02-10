خاص.. مدير إدارة المدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي يوضح لصدى حصرياً تفاصيل إطلاق منصة التجارة الإلكترونية

صرح مدير إدارة المدفوعات والتسويات بمصرف ليبيا المركزي ومدير مشروع تطوير وسائل الدفع الإلكتروني “فوزي بوخزام” لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، خلال مشاركته بفعاليات إطلاق منصة التجارة الإلكترونية، قائلاً: مصرف ليبيا المركزي تبنى مشروع كبير بتطوير المدفوعات الإلكترونية في السوق المصرفي الليبي، حيث أنه يتكون من مجموعة جزئيات.

وأضاف “بوخزام” بالقول: اليوم أطلقنا جزئية مهمة، وذلك لتعلقها بالتجارة الإلكترونية التي تُمكن زبائن المصارف التجارية والمواطنين من استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية عن طريق الإنترنت للتسوق من محال موجودة على المنصة.

ونوه أيضاً: هذه خطوة مهمة جداً ونتمنى بعد اكتمال المشروع مع نهاية السنة الحالية أن يكون لدينا نظام مدفوعات إلكتروني أقوى، وتوفر أكبر للمنتجات الإلكترونية، كما أنها خطوة جدية في إتجاه التحول الرقمي والتخلص من العملات الورقية والكاش.

وفي ختام حديثه مع صدى أشار إلى أنهم يبذلون كل الجهود الممكنة لمساعدة المواطنين، حيث أن هذه الخدمة قُدمت لإستفادة المواطن الليبي، وكل هذه المجهودات في إطار تسهيل حياة المواطن وتفعيل خدمات إلكترونية متنوعة وسهلة الاستخدام للجميع.

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