خاص.. مدير إدارة التسويق بمصرف الجمهورية لصدى: منصة التجارة الإلكترونية سيكون لها تأثير إيجابي على زبائن المصارف التجارية بليبيا

صرح مدير إدارة التسويق وتطوير المنتجات بمصرف الجمهورية “فوزي شويش” اليوم الخميس لصحيفة صدى الاقتصادية خلال حفل إطلاق منصة التجارة الإلكترونية قائلاً: سيكون لها تأثير إيجابي على الزبائن بالمصرف من خلال انتقاء حاجته اليومية وعدم الرجوع إلى البنوك، وذلك عبر البطاقات والمنصات الإلكترونية ويقتني كل الخدمات والسلع المرادة إلى أمام منزله .

وأضاف بالقول: ومن هذا المنطلق سيتم تفعيل خدمة التوصيل وستكون هناك شركات ليبية وتنافس، حيث أننا نسعى إلى رضى العميل وننتقل من الخدمات التقليدية إلى الرقمية في المستقبل، كما أنه في السابق تم تقديم خدمة نطاق البيع عن طريق شركة معاملات، والأن شريكنا الاستراتيجي يطرح منصة التجارة الإلكترونية وسيكون لها صدى وتأثير إيجابي على زبائن المصارف التجارية بليبيا.

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