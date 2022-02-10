خاص.. وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة يوضح لصدى دورهم في مؤتمر التحول الرقمي لدول شمال أفريقيا

أوضح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة “نوري قطاطي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر التحول الرقمي لدول شمال أفريقيا عن دورهم في هذا المؤتمر، حيث قال: دور وزارة الاقتصاد دوراً مهماً بوجودها في هذا المؤتمر لأنه متعلق بالتجارة، كذلك تفعيل المناطق الحرة وتجارة العبور داخل دولة ليبيا.

وأضاف “قطاطي” بالقول: كما أننا نحاول بقدر الإمكان بالتعاون مع الجهات المتعلقة كوزارة المواصلات والخارجية والداخلية ومصرف ليبيا المركزي، بإنشاء خارطة استثمارية لتجارة العبور والمناطق الحرة داخل الدولة، بالإضافة إلى تفعيلها ووضع ضوابط ومعايير وأسس علمية لتفعيل الجانب الاقتصادي المهم، ونسعى بأنه يكون الاقتصاد البديل عن النفط والبحث عن الوسائل الأخرى الاقتصادية بليبيا.

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