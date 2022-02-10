“سوناطراك الجزائرية “: حجم استثماراتنا في ليبيا سيصل إلى 200 مليون دولار

قال مدير عام شركة “سوناطراك” – الحكومية – الجزائرية للمحروقات توفيق حكار الخميس، إن حجم استثمارات الشركة في مجال الاستكشاف في ليبيا سيصل قريبا الى حدود 200 مليون دولار.

وأكد حكار، خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع رئيس المؤسسة الوطني للنفط مصطفى صنع الله في طرابلس ، أن “سوناطراك” متمسكة بعقودها في ليبيا، والتي من خلالها تبحث على سبل تطوير الحقول المكتشفة في القريب العاجل.

وأضاف حكار، بأن زيارته لليبيا، مكنت الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط، من تحضير و بناء الخطوات الاولى لرجوع سوناطراك الى ليبيا والاستمرار في عملياتها الاستكشافية.

وأوضح حكار، أن الشركتين الجزائرية و الليبية، بامكانهما لعب “دور فعال” في استقرار السوق الدولية للغاز، مؤكدا على عمل الطرفين لتلبية طلبات السوق، ومنها على مستوى أوروبا.

ومن جهته، قال صنع الله، إن ناقش الكثير من المسائل التفصيلية لعودة شركة “سوناطراك” الى قطاعها الاستكشافي في حو ض غدامس.

وأضاف صنع الله، بأنه تمت كذلك مناقشة سبل الشروع في الانتاج، خصوصا في ظل وجود مؤهلات كبيرة في منطقة الحمادة وفي ظل الطلب العالمي المتزايد للطاقة خاصة الغاز.

وأشار صنع الله، إلى أنه تمت مناقشة مساهمة الشركات الجزائرية التابعة لـ “سوناطراك” في الصيانة واعادة تفعيل الانابيب وبناء الخزانات وكذا القيام بعمليات حفر الأبار.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مسؤولي الشركة والمؤسسة، ركزوا على عمليات المسح “الجيوفيزيائي” وصيانات آلات الحفر ومناقشة أعمال “التكنولوجيا” وتكوين القدرات الليبية من طرف معهد البترول الجزائري.