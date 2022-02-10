خاص.. مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بمصرف اليقين: ستساهم منصة التجارة الإلكترونية في تحسين مستوى الخدمات

قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية بمصرف اليقين “أسامة علاق” لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، خلال مشاركته بفعاليات إطلاق منصة التجارة الإلكترونية قائلاً: هذه المنصة ستساهم في تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية وعمليات الدفع الإلكتروني بحيث أن يستطيع الزبون شراء مستلزماته من خلال هذه المنصة وهو بمنزله.

وأضاف قائلاً: كما أن منصة التجارة الإلكترونية ستساهم في تحسين مستوى خدمات التوصيل، حيث أنه في الفترة الأخيرة شركات التوصيل قدمت نجاحاً كبيراً، وهذا أيضاً سيقدم سُبل الراحة للزبائن بجانب الشراء عبر المنصة.

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