خاص.. رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي التونسي الجزائري: نتمنى أن نخرج بمجموعة من التشريعات والقوانين التي من خلالها يتم تحريك الاقتصاد الليبي

صرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي التونسي الجزائري نحو التحول الاقتصادي الحر والاقتصاد الرقمي في أفريقيا “عبدالسميع معمر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: يأتي هذا المؤتمر نتاج لمخرجات مؤتمرٍ سابق للمؤتمر المتوسطي، حيث نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى إيجاد برنامج اقتصاد متنوع وحر لدولة ليبيا والتعاون مع الدول الإقليمية والإفريقية في هذا البرنامج.

أضاف قائلاً: ليبيا تمتاز بموقع جغرافي جيد بين أوروبا وأفريقيا، وبالتالي من خلال إيجاد خارطة استثمارية وطرق عبور خلال ليبيا تتيح إنتاج فرص أكثر والاعتماد على مشاريع استراتيجية تنطبق منها مشاريع صغرى ومتوسطة.

وتابع بالقول: المؤتمر يشارك به العديد من المنظمات الدولية وليبيا عضواً بها ومنها مناطق تجارية وتنمية حرة ويحظى بإتمام القطاع العام والخاص بدول ليبيا وتونس والجزائر، كما نتمنى أن نخرج بمجموعة من التشريعات والقوانين التي من خلالها يتم تحريك الاقتصاد الليبي .

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