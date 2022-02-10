مؤسسة النفط: سوناطراك الجزائرية تستأنف عملياتها في ليبيا

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة سوناطراك الجزائرية مذكرة تفاهم، لاستكمال أعمالها في ليبيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك توفيق حكرا، على هامش مؤتمر صحافي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، إن الشركة تمتلك ثلاث مناطق امتياز في ليبيا استثمرت 150 مليون دولار.

وأكد رئيس الشركة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للتعاقدات السابقة مع ليبيا، والعمل على تطوير الحقول المكتشفة في أقرب وقت، وسط زيادة الطلب العالمي على الغاز وتعزيزاً للعلاقات بما يخدم اقتصاد البلدين.

من جهته أكد صنع الله على اتفاقه مع الشركة الجزائرية لتنفيذ بنود الاتفاق، فيما يخص تحسين البنية التحتية للمنشآت النفطية من أنابيب نقل الغاز وخزانات الخام.

وأشار صنع الله إلى أن حجم الاحتياطي من الغاز في ليبيا يفوق بكثير المعلن عنه عند 55 ترليون قدم مكعب، وأن المؤسسة تعمل على إعداد دراسات تُبين الاحتياط الحقيقي من الغاز، مضيفاً أن الفرصة متاحة أمام القطاع النفطي الليبي لأن يساهم في تغطية الطلب العالمي.

يُذكر أن شركة سوناطراك الجزائرية قد علّقت أعمالها في ليبيا سنة 2012، على خلفية تدهور الوضع الأمني في البلاد.

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