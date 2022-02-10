خلال توقيع مذكرة تفاهم مع “سوناطراك” الجزائرية.. “صنع الله” يدعو الشركة للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل وبناء الخزانات

تم اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 ، توقيع اتفاقية تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط و”سوناطراك” الجزائرية، حيث وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” ، والرئيس والمدير العام لشركة “سوناطراك “الجزائرية “توفيق حكار”، لإستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة، وتطوير الحقول المكتشفة.
كما أوضح صنع الله بأن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين المؤسسة و”سوناطراك” الجزائرية، لتحقيق المصالح المشتركة بين المؤسستين بحكم الجوار والخبرة الكبيرة لـ “سوناطراك “، وكذلك مساهماتها في فترة السبعينيات في تطوير قطاع النفط الليبي على مستويات عدة كالحفر والاستكشاف والتكرير وبناء القدرات، مضيفاً بأن المؤسسة تعول على الخبرات الجزائرية وتدعوها للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل وبناء الخزانات.
إلى جانب أن ليبيا والجزائر يزخران بإمكانيات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما يعطي فرص جيدة للاستثمار، بالإضافة إلى لأهمية الموقع الجغرافي للبلدين الذي يمكنهما من تعزيز استقرار الطاقة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا، خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا في توفير الغاز، معرجاً على اكتشافات ليبيا الغازية، وتحديداً في منطقة الحمادة، التي تسعى المؤسسة لوضعها على الإنتاج، مؤكداً أن الطلب على الطاقة سيظل رئيسياً ومستمراً، معرباً عن تطلع المؤسسة لتعزيز العلاقة مع “سوناطراك ” وفتح شراكات جديدة تخدم المصلحة العامة للمؤسستين.
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