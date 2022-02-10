خلال توقيع مذكرة تفاهم مع “سوناطراك” الجزائرية.. “صنع الله” يدعو الشركة للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل وبناء الخزانات

تم اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 ، توقيع اتفاقية تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط و”سوناطراك” الجزائرية، حيث وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة “مصطفى صنع الله” ، والرئيس والمدير العام لشركة “سوناطراك “الجزائرية “توفيق حكار”، لإستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة، وتطوير الحقول المكتشفة.

كما أوضح صنع الله بأن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين المؤسسة و”سوناطراك” الجزائرية، لتحقيق المصالح المشتركة بين المؤسستين بحكم الجوار والخبرة الكبيرة لـ “سوناطراك “، وكذلك مساهماتها في فترة السبعينيات في تطوير قطاع النفط الليبي على مستويات عدة كالحفر والاستكشاف والتكرير وبناء القدرات، مضيفاً بأن المؤسسة تعول على الخبرات الجزائرية وتدعوها للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل وبناء الخزانات.

إلى جانب أن ليبيا والجزائر يزخران بإمكانيات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما يعطي فرص جيدة للاستثمار، بالإضافة إلى لأهمية الموقع الجغرافي للبلدين الذي يمكنهما من تعزيز استقرار الطاقة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا، خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا في توفير الغاز، معرجاً على اكتشافات ليبيا الغازية، وتحديداً في منطقة الحمادة، التي تسعى المؤسسة لوضعها على الإنتاج، مؤكداً أن الطلب على الطاقة سيظل رئيسياً ومستمراً، معرباً عن تطلع المؤسسة لتعزيز العلاقة مع “سوناطراك ” وفتح شراكات جديدة تخدم المصلحة العامة للمؤسستين.

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