خاص.. مدير إدارة التسويق بالإسلامي الليبي لصدى: نسعى إلى توسيع رقعة التجار الذين يقدمون خدمات البيع “أون لاين”

صرح مدير إدارة التسويق بالمصرف الإسلامي الليبي “عصام حمزة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية خلال إطلاق منصة التجارة الإلكترونية قائلاً: المصرف كان داعم أساسي في إطلاق هذه المنصة من خلال تجار وشركاء، كما سعى المصرف في مساعدة الأشخاص بتقديم الخدمة “أون لاين” مثل تطبيق دكان، وزانومي، والحايس .

وأضاف “حمزة” بالقول: نسعى إلى توسيع رقعة التجار الذين يقدمون خدمات البيع “أون لاين”، حيث أن المصرف أبوابه مفتوحة أمام كل التجار الكبار منهم أو الصغار لدعم الاقتصاد الليبي في المجالات الإلكترونية والدفع الإلكتروني .

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