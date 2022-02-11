خاص.. وكيل عام مجلس التخطيط يصرح لصدى أهمية التحول الرقمي في مؤسسات الدولة خاصة للمصارف المركزية

صرح وكيل عام مجلس التخطيط “سامي شلابي” اليوم الخميس لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً : إن التحول الرقمي لمؤسسات الدولة يعتبر الخيار الأمثل في المرحلة الحالية حيث أن أهمية التجارة الرقمية والتحول الرقمي فرضتها ظروف معينة وطبيعة العالم خاصة في الفترة الأخيرة من بعد أزمة كورونا .

وأضاف “شلابي” بالقول: عملية التحول الرقمي تساعد في عملية تدفق الأموال وتضمن الاتفاقيات التي تحصل ويعتبر أسلوب أسهل لعرض المنتجات كما تحقق إيرادات وأرباح لأصحاب المنصة والداعمين لها خاصة إذا كانت المصارف المركزية أهميتها كبيرة جداً وأصبحت النظام الاقتصادي الطاغي في الفترة الأخيرة.

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