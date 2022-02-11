“الحويج” يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الخميس، بالمشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية في دورته 109 برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرية “نفين جامع” وحضور أمين عام الجامعة العربية “أحمد أبو الغيط” ومشاركة الوزراء العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما قرر المجلس دعوة القطاع الخاص العربي لتوجيه جزء من استثماراته داخل الأراضي الليبية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ، كما ناقش المجلس الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية في دورتها القادمة 31 بالجمهورية الجزائرية، إلى جانب عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بالتجارة والاستثمار والمنطقة الحرة العربية وتعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاعات التنمية والتعليم.

أكد “الحويج” على أن وجود استراتيجية عربية فاعلة وشاملة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية يسهم في تحقيق العوائد المنشودة ، وكذلك أهمية العمل بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر 19 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد بدولة ليبيا يومي 28 – 29 نوفمبر 2021 م تحت شعار ” الاستثمار وعودة الحياة ” بالإضافة الى مناقشة التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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