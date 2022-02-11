لبنان يقر ميزانية 2022 بعجز يُقدّر بـ 17%

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن اعتماد ميزانية عام 2022 بحجم إنفاق يقدّر بـ 47 ترليون ليرة لبنانية.

أضاف ميقاتي، في كلمة متلفزة، أن الميزانية تعاني عجزًا يتوقع أن تبلغ نسبته 17% أي ما يعادل سبعة ترليونات ليرة أو 330 مليون دولار.

وضمنت الحكومة اللبنانية الرسوم عن بعض الخدمات، فيما أشار ميقاتي إلى عدم وجود ضرائب إضافية جديدة على المواطنين في الميزانية الجديدة.

وحذرت الحكومة من إمكانية ارتفاع العجز المالي هذا العام، بسبب أزمة الكهرباء التي من المتوقع تفاقمها خلال الأشهر المقبلة وزيادة الإنفاق لحلّها.

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