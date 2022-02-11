الحويج يبحث مع نظيرته المصرية آلية تفعيل اتفاقية الحريات الـ 4

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيرته المصرية نيفين جامع؛ آلية تفعيل اتفاقية الحريات الأربع المبرمة بين البلدين.

وناقش اللقاء، الذي عُقد بالعاصمة القاهرة؛ سُبل دعم اللجان الفنية وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري إلى جانب ملف تسهيل حركة نقل البضائع.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد؛ فإن الحويج اتفق مع الجانب المصري على عقد اجتماعات مشتركة تضمّ أصحاب الأعمال والمستثمرين في إطار تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية.

وفي وقت سابق، قال الحويج، في تصريح لـ “218”، إن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مؤخرًا مع عدد من دول الجوار آخرها ” الحريات الأربع “تهدف، بشكل مباشر، إلى استيراد سلع ذات جودة، تساهم في خفض الأسعار وحماية المستهلك، عبر استفادة ليبيا من حركة عبور السلع والمواطنين بين الدول المجاورة لليبيا.

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