اقتصاد

ميناء الخُمس يترقب وصول آلاف الأطنان من القمح والذرة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجحت إدارة ميناء الخُمس وصول سفينة حبوب وناقلة نفط خلال الساعات المقبلة، وبحسب البيانات الجديدة فمن المنتظر وصول باخرة الحبوب “ديانا أم سي”، التابعة الوكيل الملاحي شركة “أعالي البحار” وعلى على متنها أكثر من 16 ألف طن من القمح ونحو 10 آلاف طن من حبوب الذرة.

ومن المتوقع أن تدخل مساء السبت ناقلة المحروقات “ميرسك اقينا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “بنغازي الجديدة” إلى منطقة الرسو؛ تمهيدًا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 31 ألف طن من الوقود الثقيل.

وكانت الأرصفة التجارية في الميناء قد استقبلت، الأسبوع الماضي، ناقلة الحبوب “سي دوفي” محملة بـ 313 طنًا من الشعير والذرة.

 

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قناة 218 الليبية

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