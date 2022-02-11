وزير الاقتصاد يبحث مع أمين العام بجامعة الدول العربية الملفات الاقتصادية بالمنطقة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع أمين العام بجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”.

ومن جهته أكد “الحويج” على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وكذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة الكبرى وتنشيط تجارة العبور وتسهيل الإجراءات والمعاملات أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية وتنويع الاقتصاد.

ومن جهة أخرى أشاد الأمين العام بجامعة الدول العربية بنجاح الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة دولة ليبيا والقرارات الصادرة عنها ،مؤكداً دعم الجامعة العربية لدولة ليبيا من خلال توجيه أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في إعادة الاعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا تحقق التنوع الاقتصادي وتعزز دورها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمنطقة.

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