اقتصاد

اتفاق “ليبي فلسطيني” على توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفقت وزارتا الاقتصاد في كلٍّ من ليبيا وفلسطين على عقد لقاءات مشتركة، تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، تتضمن توقيع مذكرات تفاهم بمجالات عدة وإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بالعاصمة طرابلس، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيره وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، حيث بحثا الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر أصحاب الأعمال بالبلدين، في إطار تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وكان الحويج قد بحث، في وقت سابق، في القاهرة، مع نظيرته المصرية نيفين جامع؛ آلية تفعيل اتفاقية الحريات الأربعة المبرمة بين البلدين، وسُبل دعم اللجان الفنية وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ورفع مستوى التبادل التجاري، إلى جانب ملف تسهيل حركة نقل البضائع.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك