اتفاق “ليبي فلسطيني” على توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية

اتفقت وزارتا الاقتصاد في كلٍّ من ليبيا وفلسطين على عقد لقاءات مشتركة، تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين، تتضمن توقيع مذكرات تفاهم بمجالات عدة وإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بالعاصمة طرابلس، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيره وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، حيث بحثا الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر أصحاب الأعمال بالبلدين، في إطار تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وكان الحويج قد بحث، في وقت سابق، في القاهرة، مع نظيرته المصرية نيفين جامع؛ آلية تفعيل اتفاقية الحريات الأربعة المبرمة بين البلدين، وسُبل دعم اللجان الفنية وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ورفع مستوى التبادل التجاري، إلى جانب ملف تسهيل حركة نقل البضائع.

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