“الحويج” يبحث الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر أصحاب الأعمال مع نظيره الفلسطيني

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم السبت، مع وزير الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين “خالد العسيلي”.

تناول الاجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر أصحاب الأعمال بالبلدين، وذلك في إطار التشبيك بين القطاع الخاص وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على عقد لقاءات مشتركة تضم الفعاليات الاقتصادية بالبلدين تتضمن توقيع مذكرات تفاهم بعدة مجالات وإبرام اتفاقيات تعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار بالعاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية